6 gennaio 2014 Kakà fa 101 e Cristante completa l'opera: il Milan riparte A San Siro doppietta del brasiliano e rete al debutto per il giovane centrocampista rossonero: Atalanta battuta 3-0

00:11 - Il Milan riparte grazie a Kakà e Cristante e apre il 2014 con un 3-0 all'Atalanta che allontana la squadra di Allegri dalle zone più basse della classifica. Rossoneri trascinati da un grande Kakà, autore di una doppietta per i gol numero 100 e 101 con la maglia del Milan. Uno-due tra primo e secondo tempo che spegne le speranze dei bergamaschi, pericolosissimi con Denis in apertura di ripresa. Di Cristante, al debutto da titolare, il 3-0 finale.

LA PARTITA

Ritorna Robinho, si ferma Balotelli, in panchina perché influenzato. Esordisce dal primo minuto Cristante, salta Montolivo, stoppato da noie muscolari. Il Milan che riparte per risorgere dalle macerie di una fine d’anno disastrosa si affida allora a Matri prima punta, in un albero di Natale che con Kakà e Binho alle sue spalle prova a non dare troppi punti di riferimento alla difesa atalantina. Coprirsi bene e attaccare con intelligenza: questo l’intento di Colantuono che riesce però male, perché in avanti i nerazzurri non pungono e dietro, per quanto di fronte a un Milan certo non trascendentale, Consigli ha il suo bel da fare. Peccato per Allegri che la prima palla buona, quella che arriva dopo neppure tre minuti di partita, capiti sul destro di Robinho che la spreca malamente a due metri dalla porta dei bergamaschi. Se non altro però è un Milan che attacca, quello di oggi, con un Matri responsabilizzato dall’assenza di SuperMario, non preciso in fase conclusiva ma bravo in fase di appoggio e nel creare spazi ai compagni. Sfortuna vuole che sia però la traversa a dire di no a Cristante, a un passo dal gol al debutto a San Siro al 15esimo del primo tempo, bravura è invece quella di Consigli che poco dopo la mezzora mette in angolo un velenoso sinistro di Kakà. Il migliore dei suoi, il brasiliano, non a caso l’uomo che sblocca il risultato, coronando un’azione di contropiede che fa giustamente infuriare Colantuono: rete numero 100 per il 22 rossonero con la maglia del Milan, celebrata con tanto di maglia ricordo ed esultanza commossa. Quarto centro stagionale per il brasiliano, anima e leader di un Milan che per tutto il primo tempo rischia solo a pochi istanti dal riposo quando Raimondi manda sul pala la sola vera occasione costruita dagli ospiti.

Occasioni che invece i nerazzurri iniziano a costriure a ritmo vertiginoso al rientro dagli spogliatoi con un Milan frastornato e incapace per una buona ventina di minuti non solo di costruire azioni d'attacco ma persino quasi di uscire dalla propia metacampo. Dal gol annullato a Benalouane alla deviazione di Zapata sul destro di Denis sono venti minuti di terrore per il pubblico di San Siro e per la Curva Sud in polemico silenzio: e in mezzo ci sta l'occasione delle occasioni, quella che al decimo passa per il tacco di Denis e finisce sui guantoni di Abbiati, un miracolo che salva il vantaggio milanista.



Crea e spreca l'Atalanta, corre ai ripari Allegri che toglie Matri e inserisce Balotelli. L'ingresso di SuperMario cambia la partita, Kakà trova così praticamente subito il 2-0 e la rete 101 col Milan e 120 secondi più tardi, al 22esimo, è invece Cristante che chiude i conti festeggiando l'esordio a San Siro da titolare con il 3-0 finale. Vittoria che riporta quei tre punti che mancavano ai rossoneri da tre partite, successo che in casa non si vedeva addirittura dal 19 ottobre, 1-0 all'Udinese: motivi per poter tornare a sorridere, a patto di non scordare quei terribili venti minuti del secondo tempo in cui solo imprecisione e sfortuna hanno vanificato gli sforzi di una Atalanta punita probabilmente oltre misura.

LE PAGELLE

Cristante 7.5: traversa e gol al debutto da titolare a San Siro in campionato: e in più tanta corsa, personalità, coraggio e intraprendenza. Giornata da incorniciare per un giovane dal futuro assicurato

Denis 6: sul suo tacco che finisce tra le mani di Abbiati si spengono le speranze atalantine. Lotta con la consueta grinta ma non ritrova l'istinto killer che a San Siro normalmente lo pervade

Kakà 8: semplicemente infinito, al di là della doppietta che fa 101 gol in rossonero. E' lui l'anima di una squadra che al suo carisma e alla sua classe si affida per risorgere e risalire

Abbiati 7: decisivo, non solo su Denis. Fondamentale soprattutto in un inizio di ripresa terrificante che non ha dato un altro indirizzo alla partita principalmente grazie a lui

Balotelli 6.5: entra per un deludente Matri (5.5) e cambia il volto della partita. Anche influenzato, anche a mezzo servizio, quando ha voglia e quando non si perde in inutili nervosismi, ha la forza per trascinare la squadra

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 3-0

Milan (4-3-1-2): Abbiati 7; De Sciglio 6, Zapata 5.5 (38' st Rami sv), Mexes 5.5, Emanuelson 6 ; Cristante 7.5, De Jong 6.5, Nocerino 5.5; Kakà 8; Robinho 5.5 (28' st Poli sv), Matri 5.5 (13' st Balotelli 6.5). A disp.: Amelia, Coppola, Bonera, Silvestre, Zaccardo, Saponara, Pazzini. All.: Allegri

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 5.5; Raimondi 6, Benalouane 6 (28' st Brienza 5.5), Stendardo 5.5, Brivio 5.5; Bonaventura 6.5 (22' st De Luca 6), Carmona sv (18' Baselli 6), Cigarini 6, Migliaccio 5.5; Moralez 6.5; Denis 6. A disp.: Sportiello, Del Grosso, Giorgi, Yepes, Canini, Kone, Cazzola, Marilungo. All.: Colantuono

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 35' e 20' st Kakà, 22' st Cristante

Ammoniti: Matri (M), Raimondi (A)

Espulsi: -