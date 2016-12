Juventus: Vidal si ferma, lunedì nuovi controlli medici

18:00 - Lieve distrazione muscolare a carico del semitendinoso della coscia destra per Arturo Vidal. Il centrocampista della Juve starà a riposo fino a lunedì poi si sottoporrerà a nuovi esami per la valutare la guarigione. In caso di esito positivo i bianconeri tenteranno il recupero per la sfida di sabato 21 ottobre con il Milan. Il cileno sicuramente salterà l'Udinese e la prima di Champions con il Malmoe. In caso di esito negativo tutto rimandato di una settimana.

Piove sul bagnato in casa Juve: ora anche il centrocampo, dopo la difesa, è in emergenza. Con l'infortunio di Pirlo e adesso quello di Vidal, Allegri dovrà pensare a come soprassedere alle assenze. Marchisio e Pogba dovranno fare gli straordinari, mentre Allegri dovrà scegliere il terzo della mediana.

IL COMUNICATO DELLA JUVE

Dopo la giornata di riposo di ieri, Arturo Vidal è stato sottoposto quest'oggi ai necessari accertamenti diagnostici. Gli esami hanno confermato il sospetto clinico di lieve distrazione muscolare a carico del semitendinoso della coscia destra. Il numero 23 bianconero ha da subito iniziato il programma di riabilitazione, e le sue condizioni verranno monitorate con nuovi accertamenti la prossima settimana.