Juventus, Tevez papà per la terza volta: è nato Lito Junior 

11:10 - E' festa grande a casa Tevez: l'attaccante della Juventus, infatti, è diventato papà per la terza volta. E' stato l'Apache a dare l'annuncio su Twitter: "E' nato l'erede! La gioia di tutti noi è inesprimibile - commenta in spagnolo -. E' nato Lito Junior Tevez". La moglia Vanesa sta bene. Dopo il gol decisivo contro il Torino nel derby, Tevez ha un buon motivo per continuare a gioire. Il piccolo Lito ha già due sorelle: Florencia e Katie.

L'attaccante argentino non ha perso tempo a postare la prima foto social del nascituro. La gravidanza della moglie non è stata così semplice: circa due mesi fa, infatti, Vanesa fu ricoverata a Buenos Aires per delle complicazioni. Tevez - che era in vacanza per la pausa natalizia - chiese alla Juve qualche giorno di permesso in più per starle accanto, ma si ripresentò in tempo per la sfida di campionato con la Roma.