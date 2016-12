Juventus, Tevez è rientrato dall'Argentina

10:41 - Sospiro di sollievo per Conte e per la Juve in vista della supersfida di domenica sera allo Juventus Stadium contro la Roma. Carlitos Tevez è tornato dall'Argentina e si è presentato a Vinovo, fugando dunque qualsiasi dubbio sulla sua presenza contro i giallorossi. L'Apache era rimasto a Buenos Aires un paio di giorni in più rispetto al previsto per stare vicino alla moglie, ricoverata in ospedale e al settimo mese di gravidanza.

Tevez si è presentato a Vinovo poco dopo le 14 per riunirsi ai compagni e cominciare a preparare la partitissima contro Totti e compagni. La Juve era comunque pronta a tutto pur di non rinunciare al suo bomber e aveva deciso di inviare in Argentina un preparatore atletico, in modo da poter avere a disposizione il giocatore anche in caso di un suo arrivo all'ultimo minuto.

Subito dopo l'attaccante ha lanciato ringraziamenti e messaggi via Twitter: "E' stata dura per me lasciare la famiglia e partire sapendo che le cose non vanno bene, ma ho una moglie di ferro e due figlie tanto belle che mi danno la forza di venire a Torino ad allenarmi per essere pronto per giocare domenica. Le amo, grazie per la forza che mi danno".