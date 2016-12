Juventus, Tevez: "Champions? Troppa pressione"

15:19 - Carlitos Tevez si confessa a Juventus TV alla vigilia del match di domenica alle 12.30 con la Fiorentina, una sfida molto sentita in casa bianconera. "Penso che sarà una partita molto bella, perchè è l'unica squadra che ci ha battuto, nella prima parte della stagione. Sarà una partita molto bella. Il gol più bello della carriera? Io penso sempre che il prossimo gol sia quello più bello, sia che arrivi contro la Fiorentina, sia dopo. Il prossimo gol è sempre quello più bello", ha detto l'Apache. L'argentino, ex di Manchester United e City, ha parlato dell'impatto col mondo Juventus: "Io penso di aver lavorato forte per adattarmi, sapevo di poter fare tutto bene in campo. Stando bene fisicamente, mi aspettavo questo anno, in cui tutti stiamo facendo bene. Quando sono arrivato alla Juventus, ho detto: stando bene fisicamente osso fare grandi cose. Che cosa ho provato? Ho provato che.... è un club grandissimo, non pensavo che fosse così la Juventus. Mi sono accorto che la Juventus è un club molto grande perchè tutti vogliono battere la Juventus".

All'inevitabile domanda sulla conquista della Champions League, Tevez ha confessato: "Penso che sia un sogno di tutti, non solamente dei tifosi, anche i giocatori. Ma dobbiamo togliere la pressione di vincere la Champions League altrimenti sarà impossibile vincerla". Infine una battuta sulla maglia numero 10, quella che fu di Alessadro Del Piero: "La maglia numero 10 è molto importante per i tifosi e un po' anche per me. Quando indosso la maglia della Juventus... è questo che identifica un club. Sono troppo felice quando la domenica o il giovedì mi metto la maglia della Juventus. Penso sia importante per un giocatore".