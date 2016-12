Juventus, testa al Lione con un Tevez in più

00:37 - Dopo la sconfitta contro il Napoli per la Juve è già tempo di proiettarsi al prossimo impegno che vedrà i bianconeri di scena a Lione per l'andata dei quarti di Europa League. Per l'occasione Conte riavrà a disposizione anche Carlos Tevez, squalificato al San Paolo. L'Apache ha commentato a Uefa.com il suo digiuno di gol in Europa, rassicurando i tifosi: "Sono tranquillo perchè prima o poi i gol arriveranno, ma per me non deve essere un'ossessione".

L'argentino non segna in una competizione europea dal 2009, quando ancora vestiva la maglia del Manchester United e neanche nelle 8 partite disputate oltre i confini italiani con la Juve (6 in Champions League e 2 in Europa League) ha mai buttato la palla in rete. La partita di Lione potrebbe essere il momento del riscatto e l'occasione per rilanciare i bianconeri dopo la cocente sconfitta di Napoli. "E' difficile - ha spiegato il numero 10 bianconero - Stiamo giocando tante partite e non è possibile tenere sempre a un ritmo elevato". Un ritmo che è mancato al San Paolo ma che, insieme ai gol dell'Apache, serviranno alla Juve per provare a continuare l'avventura europea che potrebbe concludersi proprio allo Stadium.



Quella di domenica è stata una serata terribile per Tevez che, oltre ad assistere alla sconfitta dei bianconeri, ha dovuto veder perdere il Boca Juniors (squadra di cui è stato giocatore ed è un grande tifoso), nel SuperClasico contro i rivali del River Plate. L'argentino ha poi postato su Twitter una foto che lo ritrae esultante con le maglie gialloblù e bianconere, commentando con un eloquente: "Potete imitarci, ma mai eguagliarci".