Juventus, si presenta Romulo: "Che onore essere qua"

23:10 - E' iniziata l'esperienza juventina di Romulo: ora è ufficiale. L'ex giocatore del Verona, che arriva in prestito con diritto di riscatto, ha svolto le visite mediche presso la Clinica Fornara di Sessant e all'Ististuto di Medicina dello Sport. Nel pomeriggio la presentazione: "Sono molto felice di essere qua, ringrazio tutti. Posso giocare su tutta la fascia destra, sono a disposizione del mister e della squadra" ha detto Romulo.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Romulo Souza Orestes è bianconero: la Juventus ha infatti raggiunto con il Verona un accordo per il prestito oneroso del giocatore per la stagione 2014/15. L'accordo prevede inoltre il diritto di riscatto a favore della Juventus, riscatto che diventerà obbligatorio se l'esterno disputerà almeno il 60% delle gare ufficiali.

LA CONFERENZA STAMPA

Inizia a parlare Beppe Marotta: "Buongiorno a tutti. Benvenuti. Presentazione di Romulo, un giocatore che conoscete. Come premessa, devo ringraziare il Verona per la disponibilità alla definizione di questa trattativa, che come sapete è avvenuta a titolo temporaneo, con un diritto di riscatto a favore della Juventus. E un conseguente obbligo di riscatto se il giocatore disputerà il 60% delle gare ufficiali della stagione 14/15".

Quando hai saputo di venire alla Juve? Che cosa rappresenta per te questa esperienza?

ROMULO: "Buongiorno. Io sapevo da qualche mese fa - stavano già trattando - che c'era l'interesse della Juve. Quando ho saputo, sono rimasto molto contento, perché questa è veramente una squadra vincente. Sono molto molto soddisfatto di essere qua. Per me è molto importante, voglio continuare quello che ho cominciato tre anni fa, quando sono arrivato qua in Italia. Devo ringraziare anche la Fiorentina che mi ha portato qua in Italia, mi ha dato la prima opportunità. Poi il Verona e adesso la Juve. Voglio dare il massimo qua, fare di tutto per continuare questa strada che la Juve sta percorrendo".

Hai già parlato con Allegri? Dove preferisci giocare?

ROMULO: "Ci siamo incontrati oggi, a mezzogiorno più o meno. Abbiamo parlato poco, ma avevo già parlato un po' con lui. Lui mi ha chiesto in che ruolo preferivo giocare, gli ho risposto che per tutta la fascia destra sono disponibile: terzino, centrocampista, anche largo alto. Da parte mia voglio aiutare la squadra, dove avrà bisogno lui sarò disponibile".

Come inquadri questa Juventus che ha vinto tre Scudetti, che si pone come la favorita in campionato. E soprattutto come la vedi in Europa, dove la Juve vuole tornare in alto in tempi rapidi.

ROMULO: "La mentalità della Juve è sempre di vincere tutto, in Europa sappiamo che non è mica facile, però sono sicuro che la Juve arriverà sicuramente lontano, la Juve farà di tutto per quello e sta portando dei bravi giocatori, si sta rinforzando la rosa, quindi sono sicuro che continuerà questo cammino che ha cominciato da tanti anni. Per lo Scudetto ci sono tante squadre forti, sicuramente la Juve è una di queste squadre".

Hai avuto un'infanzia difficile. Arrivi a coronare il tuo sogno da calciatore? Poteva esserci anche Iturbe qui alla Juve, ti mancherà

ROMULO: "Comincio con la seconda domanda. Iturbe è un ragazzo molto molto speciale, un bravo ragazzo, diventerà uno dei giocatori più forti fra qualche anno. Lui ha fatto la sua scelta, io ho fatto la mia, quindi sono due cammini diversi. Oggi sto realizzando veramente un sogno, da quando ero piccolo immagino e sognavo un giorno di essere qua, ci sono, ho fatto tanti sacrifici per essere qua, non ho mai mollato, ho ricevuto tanti no nella mia vita".

A quali no ti riferisci?

ROMULO: "Quando facevo dei provini in Brasile, quando ero ragazzini, quando avevo 20 anni e una squadra mi ha rifiutato, ma tanti no. Però fa parte del passato, l'importante è che sono qua, molto contento e darò il mio massimo per questa squadra".

Per Marotta, a che punto è la trattativa con il Qpr per Isla, se avete parlato anche di Giovinco. E poi se Nastasic è un profilo di giocatore che può interessare.

MAROTTA: "Isla domani si sottoporrà alle visite preventive col Qpr, perchè in Inghilterra c'è un sistema diverso, quindi diciamo che l'accordo con la società l'abbiamo raggiunto già raggiunto e il giocatore è disponibile a questo trasferimento. E' un trasferimento che avviene a titolo di prestito, con un diritto di riscatto. Quindi aspettiamo l'esito delle visite mediche e dopodichè potremo ufficializzare il passaggio. Per quanto riguarda il mercato diciamo che parliamo da una premessa importante: che oggi come oggi, la Juventus ha un organico che è lo stesso che ha vinto l'ultimo campionato, quindi un organico di tutto rispetto".

Vidal invece?

Marotta: "Per quanto riguarda Vidal, abbiamo affermato più di una volta che noi non l'abbiamo mai messo sul mercato, quindi non abbiamo mai intrapreso trattative con chicchessia società. E' chiaro che come ben sapete, perchè ormai siete voi altrettanto esperti quanto lo sono io, che la volontà del giocatore è determinante per la definizione di un eventuale esodo, trasferimento. Nella fattispecie, Arturo Vidal non ha mai manifestato questo sentimento, anzi, al contrario ha manifestato un sentimento forte di appartenenza verso questa società. La Juventus non è una società che vuole vendere i propri giocatori, lo fa solo ed esclusivamente nel caso uno non sia contento di rimanere qua. Quindi per dirvi che non ci sono i presupposti nel caso di Vidal. E' chiaro che se qualsiasi giocatore, non solo Vidal, dovesse venire a richiedere di andare via, evidentemente ci sono dei tempi logici entro i quali si possono accettare certe situazioni, ci sono altrettanti tempi logici oltre i quali non si possono più accettare situazioni di esodo. Quindi credo che nel momento in cui si va in trasferta, si va in questa tournée, parliamo di agosto, ad un mese dal campionato, ci sono proprio pochissimi giorni per poter assecondare questa volontà, della quale comunque non esistono assolutamente i presupposti. Eto'o? il suo profilo non ci interessa."

Ultima domanda per Romulo: che numero di maglia sceglierai?

ROMULO: "Da quando sono mabmino indosso la maglia numero 2. Voglio continuare qui la tradizione".