Juventus, settimana da paura: Trabzonspor-Milan tutto in 70 ore 

11:30 - E' un autentico tour de force quello che attende la Juventus nel fine settimana. Prima la trasferta a Trebisonda per il ritorno di Europa League con il Trabzonspor (andata 2-0 per i bianconeri). Poi dopo meno di 70 ore dal fischio finale in Turchia, quello di inizio a San Siro per la sfida col Milan. Conte ha deciso di cambiare programmi: da Trabzon non si tornerà nella notte (l'orario previsto era 4.25) ma, più comodamente, venerdì mattina.

Questa la fittissima agenda bianconera: mercoledì, dopo la seduta d'allenamento mattutina, partenza per la Turchia alle 13. Dopo due ore e mezza l'arrivo a Trebisonda. Alle 18.30 rifinitura allo stadio e, a seguire, conferenza stampa di Conte. Giovedì alle 21.05 (le 22.05 locali) la partita di ritorno. Poi a nanna, in attesa di imbarcarsi per il ritorno (ore 10). Alle 14.30 l'arrivo a Torino e un'ora dopo la seduta di allenamento. Sabato di nuovo in campo di mattina prima di partire per Milano dove, domenica alle 20.45, la Juve affronterà il Milan. Quando si comincerà a asan Siro, saranno passate 69 ore e 55 minuti dalla fine del match in Turchia.



Conte ha già in mente di adottare un massiccio turnover contro il Trabzonspor. Diffcile che qualcuno possa rimanere a Torino (gli uomini sono contati, 17 portieri esclusi), ma è probabile che la coppia d'attacco iniziale sia composta da Osvaldo e Giovinco e che Isla e Peluso si occupino delle fasce. In difesa spazio a Ogbonna, Caceres e Barzagli. Il tutto con l'obiettivo di risparmiare forze per San Siro in occasione di una partita che non aveva possibilità di essere spostata al lunedì perché la settimana prossima sarà destinata alle amichevoli delle nazionali.