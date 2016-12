Juventus, salta la rifinitura a Roma per il maltempo 

12:44 - E' saltata a causa del maltempo la rifinitura della Juventus in programma questa mattina a Roma. Conte ha scelto di cancellare l'ultimo allenamento prima del match di Coppa Italia di stasera contro i giallorossi. La squadra, che sarebbe dovuta salire sul pullman intorno alle 9.30 e dirigersi al campo, in realtà è rimasta ad allenarsi nella palestra dell'albergo agli ordini del preparatore Bertelli. Formazione: in attacco Quagliarella-Giovinco.

Previsto un po' di turnover, con Storari in porta al posto di Buffon e Pogba in panchina. Nuove indicazioni anche per gli esterni: dentro, infatti, Isla a destra e Peluso a sinistra. Ecco la probabile formazione: Storari; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Marchisio, Peluso; Quagliarella, Giovinco.