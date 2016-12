Juventus, Pirlo fedele: "Questo è il posto giusto"

21:52 - "Ho pensato tante volte, anche in passato, di poter andare a giocare all'estero. La Juve però mi sembra il posto migliore per continuare". Andrea Pirlo giura fedeltà al club bianconero e, in procinto di prolungare il contratto, traccia un bilancio di questi due anni e mezzo a Torino: "E' cambiato il modo di giocare, ma la sostanza finale è rimasta intatta: la voglia è sempre la stessa".

Pirlo sposta poi l'attenzione sul big match di domenica sera al San Paolo contro il Napoli, distante ben 20 punti in classifica: "Loro non penseranno al divario e faranno di tutto per metterci in difficoltà - afferma l'ex Milan ai microfoni di SkySport -. Noi in campionato abbiamo fatto tantissimi punti ma non abbiamo ancora vinto nulla. L'Europa League? Più obiettivi ci sono e più si spera di raggiungerli, io gioco sempre per vincere". Infine una battuta sul Tevez: "Lo conoscevamo e si è confermato un grandissimo giocatore".