Juventus, per i tifosi Alex Del Piero è la bandiera

23:31 - Tra le centinaia di calciatori che hanno avuto l’onore d’indossare la maglia bianconera nei suoi 117 anni di storia, 6 tifosi su 10 hanno indicato Alex Del Piero come uomo più rappresentativo della Juventus. L’attaccante di Conegliano precede Giampiero Boniperti, sul secondo gradino del podio con il 53% delle preferenze grazie alle sue 15 stagioni con la maglia della Juve, e l’attuale presidente UEFA Michel Platini, terzo con il 45%.

“Pinturicchio”, soprannome regalatogli dall’indimenticato avvocato Gianni Agnelli, ha guidato la squadra dal 1993 al 2012, contribuendo ai numerosi successi raggiunti in Italia, in Europa e nel mondo. Tra i momenti indimenticabili nella mente dei tifosi bianconeri la conquista della seconda Coppa dei Campioni (54%) nella finale contro l’Ajax del 1996, il sorpasso all’ultima giornata di campionato sull’Inter il 5 maggio 2002 (51%) e la storica vittoria per 3 a 1 sul Real Madrid allo Stadio Delle Alpi di Torino nella semifinale della Champions League nel maggio 2003 (42%).

È quanto emerge da uno studio condotto da Levissima in occasione della partnership con la Juventus, per la quale è l’acqua officiale, su circa 2500 tifosi bianconeri di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Lo studio è stato realizzato con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate, per scoprire quali sono i giocatori che i tifosi della Juventus considerano come i più rappresentativi della società e quali siano i sogni e i momenti indimenticabili dei fan dell’universo bianconero. Tra le innumerevoli doti del celebre numero 10 bianconero, i tifosi juventini l’hanno incoronato “bandiera per eccellenza” perché ne riconoscono le grandi qualità di capitano e leader (47%), definendolo un giocatore che molte volte è riuscito a trascinare i suoi compagni fuori dai momenti difficili verso vittorie indimenticabili. Al secondo posto l’attaccamento alla maglia bianconera (44%), onorata da Alessandro Del Piero durante le 19 stagioni disputate coi bianconeri. Il 39% lo considera infine icona di “juventinità” per la classe innata e le doti tecniche eccelse, che lo hanno reso uno tra gli attaccanti più forti che abbia calcato i campi del Belpaese.