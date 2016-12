Juventus, Paul Pogba sulla copertina di France Football 

17:54 - Non solo in Italia: Paul Pogba è l'uomo del momento anche in patria. La rivista 'France Football', che ormai dal 1956 assegna il prestigioso Pallone d'Oro, ha dedicato la copertina di martedì al centrocampista della Juventus. Pogba, immortalato con una cresta che ormai ha fatto scuola, viene descritto come "una cosa mai vista". I complimenti per il giocatore proseguono all'interno: "E' un missile in orbita, un fenomeno precoce come pochi".

Tutta la Francia si affida a Pogba per il Mondiale brasiliano. Paul è diventato un punto fermo anche per la Nazionale guidata da Deschamps: "Chi lo vede evolvere gli pronostica un avvenire radioso - scrivono ancora i giornalisti di 'France Football' -. E' il giocatore più utilizzato dalla Juventus, un professionista meticoloso. L'ego è il suo motore". Pogba, che ad appena 20 anni, continua ad accumulare complimenti da ogni latitudine, sulla copertina di quella rivista potrebbe tornarci presto. Magari per la consegna del premio più ambito da un calciatore.