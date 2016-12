Juventus, Osvaldo "riserva" di lusso

18:04 - La Juventus di Conte ha una riserva di lusso: Pablo Daniel Osvaldo. Arrivato a Torino a gennaio, l'attaccante della Nazionale nel giro di un mese è subito entrato negli schemi del tecnico bianconero, convincendo anche i più scettici. In campionato le presenze sono tre, con ingresso sempre dalla panchina e buone prestazioni. Complice il turnover, invece, in Europa Osvaldo ha giocato due partite da titolare su due, andando sempre in gol.

Con Tevez e Llorente davanti, per Osvaldo non era facile trovare spazio. Eppure, nel giro di poco tempo, ha saputo già ritagliarsi una sua dimensione. Il ruolo di riserva, d'accordo, gli va stretto, ma in un top club come la Juventus la rosa deve essere molto competitiva per lottare su tutti i fronti e occorre adattarsi. E così ha fatto l'italo-argentino, che sembra aver accettato senza bizze la panchina, dando il massimo quando è stato chiamato in causa, soprattutto in Europa. Con il Trabzonspor, Osvaldo ha segnato due gol in due presenze. Una media da cecchino, che consente a Conte di vivere con meno affanni il turnover e con più alternative il campionato.



Tutto con il mondiale brasiliano sullo sfondo e una chance importante di partire per Rio. A patto di saper aspettare l'occasione giusta e di continuare a rigare dritto. Conte ha dettato le regole e Osvaldo, per ora, sembra aver deciso di affidare al campo le risposte che tutti si aspettano da lui. Anche in vista della prossima stagione e, perché no, del sogno della Champions League. La Juventus ha trovato la sua riserva di lusso. E non è detto che rimanga tale ancora per molto.