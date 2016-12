Juventus, Osvaldo: "Conte è un fenomeno, sono nel club più importante d'Italia"

11:32 - Primi giorni da attaccante della Juventus e prima intervista al canale tematico per Daniel Osvaldo: "Con Conte si corre molto e i primi giorni ho faticato un po', ma è un fenomeno. E' preparatissimo e pretende molto, i risultati si vedono. Ho già capito di essere arrivato nel più grande club italiano e in uno dei migliori d'Europa". L'ex Roma però mette in guardia dai giallorossi: "Ci daranno filo da torcere fino alla fine".

Osvaldo arriva da una deludente parentesi al Southampton in Premier League: "Ho faticato parecchio - ammette il centravanti - perché si gioca un calcio più fisico e con interventi molto duri. In Italia e in Spagna ci si basa più sulla tattica e mi trovo meglio. Nei primi allenamenti ho faticato un po' perché il mister ci fa correre parecchio, ma è solo questione di tempo e abitudine. Conte è un fenomeno, è preparatissimo ed esigente. Alla Juventus è tutto magnifico, dall'organizzazione alle strutture. Ho capito subito di essere nel miglior club italiano".

Nell'intervista concessa al canale tematico c'è spazio anche per parlare di dettagli: "Ho scelto il 18 perché non ce n'erano altri disponibili e perché il 18 maggio è nato mio figlio Gianluca. Torino è una città che non conoscevo, ma è bellissima. Quella che più mi è rimasta dentro però è Barcellona. Anche Roma e Firenze però sono stupende". La maglia bianconera però è un crocevia importante per quella azzurra in vista di Brasile 2014: "Già essere alla Juventus è un sogno, ma anche giocare un Mondiale...". Dovrà giocarsi il posto con Llorente e Tevez: "Fernando è fortissimo ed è un ragazzo splendido. Quand'ero in Argentina, invece, pagavo il biglietto per vedere giocare Tevez al Boca".