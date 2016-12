Juventus, numeri da record con un Buffon imbattibile

12:23 - Le dieci vittorie consecutive della Juve in campionato non sono record assoluto, ma quasi: per trovare un simile filotto vincente, infatti, bisogna risalire al 1931-32, quando la squadra del Quinquennio d'Oro di Carlo Carcano ottenne gli stessi numeri. I punti in classifica alla 18.a giornata, invece, sono 49, come quelli ottenuti da Capello nel 2005/06. La fortuna bianconera sta anche dietro: nelle ultime 10 gare Buffon ha subito un solo gol.

Quello di Maxi Moralez dell'Atalanta, pochi giorni prima di Natale, che è bastato per interrompere un record d'imbattibilità di 744' ma non la striscia juventina che tuttora continua. Il punto di rottura della stagione va ricercato nel terribile pomeriggio di Firenze in cui la Vecchia Signora fu rimontata da 0-2 a 4-2. L' la storia è cambiata: dieci vittorie di fila, tutte convincenti, e un solo gol subito. L'attacco invece ha ripreso a macinare e il suo esponente più prestigioso è Arturo Vidal: capocannoniere stagionale della squadra, con 13 gol di cui 8 in A (Tevez è a 12). Il Guerriero fa della Roma la sua vittima preferita: 4 gol nelle ultime 3 gare allo Stadium, sempre fondamentali.

Anche se, ad onor del vero, a Torino non c'è mai stata partita fra le due squadre. Lo score degli ultimi tre campionato dice 11-1: al tappeto, prima di Garcia, anche Luis Enrique e Zeman. L'attuale +8 in classifica sulla seconda è anch'esso record. Dopo diciotto giornate,storicamente, questo margine si era consolidato appena tre volte: con la Juve protagonista in due occasioni. Nel 2005/06 (addirittura +9 sul Milan) e nel 2011/12 (+8 sulla Lazio). In entrambi i casi fu scudetto a mani basse. Rispetto alla passata stagione, inoltre, la Juve ha cinque punti in più in classifica. Insomma, ovunque ti giri, ecco un record. Un altro, anche se non in termini assoluti, riguarda il parziale inflitto alla Roma nelle ultime otto partite: da -5 a +8. Se non ci fosse di mezzo quel maledetto pomeriggio di Istanbul, saremmo qui a parlare di stagione perfetta.