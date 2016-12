Juventus, Morata: "Sono qui per vincere la Champions"

23:08 - Alvaro Morata e la Juventus: è il gran giorno. "Ho scelto questo club, il migliore in Italia, uno dei grandi d'Europa. Per vincere la Champions e stare accanto a campioni come Pirlo, Pogba, Tevez". Contratto di 5 anni, al Real il diritto di riacquisto fra due anni. Le visite mediche, la firma, la conferenza stampa e alle 17 il primo allenamento. "Ho scelto la maglia numero 9. Spero di ripagare tanta attesa e tanta fiducia".

BEPPE MAROTTA SPIEGA

Il prologo riguarda le cifre dell'affare-Morata, comunicate dalla Juventus. Ovvero: il club bianconero si è impegnato a versare al Real Madrid 20 milioni in tre anni (non in quattro, come si credeva); il Real dalla sua ha una clausola di riacquisto fino a un massimo di 30 milioni di euro (non 35 come si riteneva), diritto che può essere esercitato al termine della stagione 2015-16 (fra due anni) oppure quella successiva.

Marotta spiega: "Questi sono i termini dell'operazione-Morata. Il giocatore è tutto della Juventus per le prossime due stagioni. Al termine del campionato 2015-16 valuteremo col Real Madrid il da farsi".

E poi l'ad al fianco dell'attaccante spagnolo: "Ecco qui Morata, uno dei giovani talenti del calcio europeo e mondiale. Ha un palmares ricco, due titoli europei con la Spagna Under 19 e 21, la Scarpa d'oro, col Real ha conquistato la Champions League, è da sei stagioni al Real Madrid e ha una mentalità vincente che è quella che ci ha portato a sceglierlo. E' stata una trattativa difficile e lenta, il Real non voleva venderlo, la concorrenza era forte, ma lui ha voluto fortemente la Juve".

LA CONFERENZA STAMPA

E ora la parola ad Alvaro Morata.

Che cosa l'ha spinto a scegliere la Juve?

"La Juventus è un club con una grande storia, il migliore in Italia, uno dei migliori d'Europa. Ho parlato con Allegri, non vedo l'ora di cominciare".

Le dimissioni di Conte l'hanno sorpresa?

"Da molto tempo ho voglia di giocare con la Juventus, questo è quello che conta. Voglio dimostrare di essere degno di questa scelta".

Poteva scegliere altri club, magari inglesi. Ha scelto l'Italia. Perché?

"Perché penso che la Serie A italiana sia un campionato fra i migliori del Mondo, duro e difficile. Ci sono state offerte interessanti, anche inglesi. Ma ho preferito l'esperienza italiana e soprattutto juventina: è la squadra che volevo".

Alla Juventus trova Pirlo. E un concorrente come Llorente.

"Pirlo, Tevez, Pogba, Llorente. Trovo compagni di valore mondiale, ho una forte ammirazione per questi giocatori, ho diverse magliette coi loro nomi. E' magnifico per me trovarmi accanto a loro, sono pronto a giocare e questa concorrenza mi spinge a esigere molto da me stesso".

Nella Juve solo lei e Pirlo hanno vinto la Champions League.

"La Champions mi ha dato sensazioni incredibili. E vorrei ripetere l'esperienza con la maglia della Juventus. So che questo è un obiettivo forte, di tutta la Juve".

Numero di maglia e avversari per la prossima Champions: Che cosa sceglie?

"Il numero 9 mi piace, per me è una sfida e una responsabilità. Gli avversari? Se gioco in Spagna bene, così i miei vengono a vedermi. L'importante è giocare la Champions".

Che cosa ti ha detto Ancelotti?

"La Juve mi voleva da molto tempo, è una squadra magnifica. Ancelotti mi ha detto che arrivo in una bella città, di godermi l'Italia, il calcio e la buona cucina italiana".

Morata provi a spiegare chi è Morata, come calciatore. E la Juve che squadra è?

"La Juve ha vinto tanto, ha una base solida: portiere e difesa. Morata che spiega se stesso? Difficile. Darò tutto per questa maglia e sarete voi a giudicarmi".

Come si sente un giocatore che viene alla Juve, ma che fra due anni potrebbe tornare a Madrid, viston che c'è una clausola.

"E' vero che c'è una clausola, ma ora provo solo la voglia di giocare con la Juve e di vincere".

E il tutto si conclude la con la consegna della maglia a Morata: la numero 9.