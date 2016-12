Juventus, Marotta: "Non abbiamo mai trattato Balotelli"

18:35 - In quattro partite Massimiliano Allegri sembra aver conquistato il mondo Juve. Anche Marotta loda il nuovo allenatore: "Non era uno sconosciuto e aveva fatto bene anche al Milan. Ha grandi meriti. E' un vincente, possedeva le competenze richieste dalla Juve. Lo scetticismo iniziale era una sensazione diffusa giustamente dopo quanto fatto da Conte". Pochi retroscena di mercato: "Balotelli non l'abbiamo mai trattato, su Immobile nessun rimpianto".

L'ad della Juventus, in un'intervista su 'Radio 1'. parla di tutto: "Immobile ha esplicitato la voglia di andare a giocare nel Dortmund e c'erano esigenze di bilancio, siamo contenti di quello che abbiamo fatto con Morata e Coman. Morata ha subito un infortunio preoccupante, è un giocatore su cui puntiamo molto e in attacco la concorrenza è alta. Nel corso della stagione avrà modo di farsi valere in tutte le competizioni in cui partecipiamo". La difesa? "Tutto è perfezionabile, ma la nostra difesa ancora imbattuta".

Sugli obiettivi stagionali: "Champions o scudetto? Vorrei vincere entrambi, ma se dovessi scegliere rincorrerei la Champions piuttosto che il quarto scudetto consecutivo. E' qualcosa di talmente straordinario che rincorrerei la Champions". Marotta interviene poi sulle future riforme nel calcio: "Una delle più importanti riguarda la formazione delle seconde squadre, sono importanti perché noi abbiamo la bellezza di 65 tesserati e quindi con la seconda squadra potrebbero crescere con la metodologia della prima squadra e vere più opportunità".



"LOTITO? DICA CIO' CHE VUOLE"

"Non voglio entrare nei personalismi perché Lotito può dire quello che vuole: io rimango del mio pensiero, può dare delle risposte personali e non mi offendo di certo". Parlando delle riforme del calcio ai microfoni di 'Radio Anch'io lo sport' l'ad della Juventus Giuseppe Marotta torna sulle sue critiche al ruolo del presidente della Lazio all'interno della Federcalcio. Lotito aveva replicato con un 'Marotta? A me interessa quel che dice Agnelli'. "Di sicuro posso dire che la mia affermazione relativa a Lotito è che ritenevo pericoloso accentrare un potere su una persona sola - ha ribadito oggi l'ad della Juve - credo che ci sia la possibilità di crescere attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti e nelle componenti ci sono fior di dirigenti e fior di presidenti che possono avere un ruolo importante".