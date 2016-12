Juventus, Mariella Scirea: "Potrei togliere il nome di Gaetano a quella curva" 

12:29 - Il nome di Gaetano Scirea, storico capitano bianconero morto prematuramente nel 1989, potrebbe scomparire dallo Juventus Stadium. E' questa la "minaccia" rivolta dalla moglie Mariella agli ultras bianconeri dopo i cori antisemiti che domenica, durante il match con la Fiorentina, si sono sollevati dalla curva dedicata al marito: "Gaetano era un grande esempio di valori sportivi. Se si va avanti così, chiederò di cambiare nome alla curva".

Mariella è intervenuta durante la presentazione del libro di Giorgio Chiellini a Torino: "Premesso che non bisogna prendersela solo con la Juve, in tutte le curve purtroppo si sentono cori e si vedono striscioni beceri, mi dispiace molto che certi episodi accadano nella curva che porta il nome di Gaetano che era un esempio di grandi valori sportivi. In certi momenti penso che non ci siano i presupposti perché si chiami così e se dovessero continuare potrei prendere in esame la possibilità di chiedere di togliere il nome a quella curva. Dispiace anche perché molti tifosi che la frequentano li conosco e sono persone perbene. Ho una soluzione-provocazione per risolvere almeno in parte questo problema in tutti gli stadi: evitare che si aprano i settori ospiti per scongiurare danneggiamenti e reciproci cori ostili. E' impopolare ma qualcosa bisogna fare".