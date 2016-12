Juventus, Marchisio rientra in gruppo ma la difesa è ancora in emergenza

10:17 - Claudio Marchisio è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l'infortunio rimediato in Europa League nell'andata con la Fiorentina. Per il numero 8 bianconero probabile panchina con il Parma in vista di un possibile utilizzo nelle trasferte di Napoli e Lione. Continua invece l'emergenza difesa. Peluso, Barzagli e Ogbonna sono ancora convalescenti e contro gli emiliani Conte confermerà il terzetto di Catania formato da Caceres, Bonucci e Chiellini.

La Juve dovrà affrontare un tour de force composto da 5 partite in 16 giorni: Parma in casa, Napoli al San Paolo, Livorno allo Stadium e doppio impegno in Europa League contro il Lione. E con tutta probabilità lo dovrà fare con la difesa contata. Barzagli e Ogbonna dovrebbero esserci per la sfida del 13 aprile contro l'Udinese mentre per Peluso è possibile un recupero last minute per il ritorno dei quarti europei. Fino ad allora Conte potrà contare solo su Bonucci, Chiellini e Caceres che, peraltro, si sono comportati benissimo sin qui (nessuna rete subita nelle trasferte di Genoa, Firenze e Catania).

Con gli emiliani ci potrebbe essere un mini turn-over in attacco con Tevez e Llorente a riposo per poi averli al massimo contro gli azzurri e in Europa League. Se l'Apache e lo spagnolo dovessero rimanere fuori, Conte rilancerebbe dal primo minuto la coppia Giovinco-Osvaldo che tanto ha convinto il tecnico bianconero a Trebisonda.