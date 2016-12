Juventus, Marchisio avvisa la Fiorentina: "Vogliamo i tre punti"

20:52 - La gara d'andata con la Fiorentina brucia ancora e Marchisio avvisa la banda di Montella in vista del ritorno allo Stadium. "La Fiorentina è l'unica che ci ha battuto, è una buona squadra con un ottimo allenatore, ma vogliamo vincere - ha spiegato ai microfoni di SportMediaset -. Domenica c'è anche Napoli-Roma e con la Viola ci sono in palio tre punti pesanti". "Match point per lo scudetto? - ha aggiunto il Principino -. Non dipende solo da noi...".

La Juve affronterà la Fiorentina tre volte in dodici giorni. Tre sfide importanti per l'Europa e per il campionato. E Marchisio lo sa. "Saranno tre gare molto importanti, a partire già da domenica - ha spiegato il centrocampista bianconero -. Per noi il campionato è importante e, vincendo, Napoli-Roma potrebbe regalarci altri punti importanti per aumentare il divario". I quattro schiaffi del Franchi però il Principino li ricorda bene e sa che non sarà facile battere la Viola. "All'andata ci hanno battuti. Eravamo partiti bene e poi abbiamo visto com'è finita - ha sottolineato Marchisio -. Quella sconfitta però ci ha dato la scossa e dopo abbiamo fatto qualcosa di eccezionale...".



Poi una battuta sulla Nazionale: "Abbiamo sempre sofferto il gioco della Spagna, ma non solo noi - ha spiegato -. Al Mondiale però sarà un'altra Italia". Idee chiare anche sul caso Chiellini: "Si è comportato da professionista, Prandelli e Conte hanno le loro ragioni. Il mister voleva tenerlo a casa per farlo allenare bene, il ct lo voleva in gruppo perché è un uomo importante per questa Italia".