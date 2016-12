Juventus, lunedì raduno a porte chiuse

20:10 - Lunedì la Juve ricomincia. A Vinovo si fa sul serio e Conte ha ordinato un raduno a porte chiuse. Tutto top secret, dunque. Unici assenti i reduci del Mondiale in Brasile. Tutti gli altri inizieranno a correre e sudare al ritmo di due allenamenti al giorno. Pranzo in mensa, notte in albergo, ad eccezione di chi ha famiglia a Torino, che invece potrà dormire a casa. Primo test il 30 luglio col Cesena al Dino Manuzzi.

Il 3 agosto i bianconeri inizieranno poi la tournée in Indonesia, Australia e Singapore. Il 6 agosto c'è l'All Stars indonesiana a Giakarta, il 10 a Sydney la rappresentativa della A-League capitanata da Del Piero, poi il 16 agosto a Singapore una rappresentativa locale. Al rientro in Italia, il 23 agosto, la Juve giocherà il Trofeo Tim a Reggio Emilia con Milan e Sassuolo.