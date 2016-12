Juventus, lo scudetto può arrivare il 28 aprile 

15:20 - La vittoria striminzita sul Bologna ha regalato alla Juventus il primo match point della stagione: in caso di vittoria con il Sassuolo domenica prossima (e passo falso della Roma con il Milan), i bianconeri solleverebbero il terzo scudetto di fila con tre giornate d'anticipo. La squadra di Conte ha già collezionato tre punti in più rispetto al totale della scorsa stagione (90 a 87) e fin qui ha vinto il 100% delle gare casalinghe (17 su 17).

Ovunque si guardi c'è un record da analizzare. E qualche altro è in arrivo. Infatti, anche se non dichiaratamente, l'obiettivo di Conte è scollinare quota 100 punti. Un'operazione mai riuscita a nessuno in Serie A (l'Inter nel 2007 chiuse a 97). Ne mancano 10: operazione più che fattibile nei quattro turni rimasti. Prima, però, bisogna rendere matematico lo scudetto: la Roma, impegnata venerdì nell'anticipo dell'Olimpico con il Milan, deve per forza vincere: in caso di pareggio o sconfitta, la Juve può chiuderla definitivamente al Mapei Stadium e festeggiare il 28 aprile. La seconda prospettiva - con il distacco invariato anche al termine della prossima di campionato - vuole i bianconeri campioni la settimana successiva (5 maggio), quando troveranno in casa un'Atalanta ormai dimessa.

E' davvero questione di poco e la Vecchia Signora potrà sistemare in bacheca il terzo scudetto consecutivo, il 30° (o 32°, dipende dai punti di vista) della sua gloriosa storia. Poi si potrà concentrare sul resto. Ad esempio, eguagliare il record di vittorie in trasferta (14). O quelle complessive (fin qui l'Inter di Mancini è ferma a 30 nella stagione 2006-07, Conte insegue a 29). I successi interni, fin qui, sono 17 (su altrettante gare). Il primato appartiene al Torino '48-'49 e al Milan di Ancelotti 2005-06 (18). C'è tanta carne al fuoco e il finale di stagione, sebbene scontato sotto certi punti di vista, assumerà una nuova dimensione di curiosità: possibile da esplorare solo per le grandissime squadre.