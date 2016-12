Juventus, Llorente sempre più decisivo: 6 punti sono suoi 

21:04 - Le fortune della Juve in questo campionato passano anche, e soprattutto, da Fernando Llorente. Con il gol alla Lazio, il basco ha avvicinato la doppia cifra (al momento è fermo a 9 nella classifica marcatori) e confermato le sue doti di cecchino infallibile: da solo Fernando ha portato alla causa bianconera ben 6 punti, ossia il margine potenziale fra Juventus e Roma. Dopo un avvio stentato, l'ex Athletic Bilbao ha conquistato davvero tutti.

Ma andiamo a ritroso e analizziamo le sue perle: la prima, di importanza capitale, arriva il 22 settembre allo Stadium contro il Verona. Un colpo di testa che batte la resistenza scaligera e consegna alla Juve una vittoria importantissima. Al momento del gol la gara era sull'1-1: dei tre punti finali, due sono tutti di Llorente. Come suoi, appena qualche settimana dopo, sono i tre punti strappati in casa all'Udinese. Stavolta il gol, di rapina, arriva a ridosso del 90'. Infine, il colpo di testa in casa della Lazio, che evita la seconda sconfitta in campionato. A questi sei punti dal peso specifico notevole, bisogna aggiungere altri colpi d'autore: il gol che paralizza il Napoli in avvio (finirà 3-0 per la Juve), quello che apre il trionfale pomeriggio di Livorno (2-0 il finale), i due di Cagliari e quello con la Sampdoria. Tutti, in un modo o nell'altro, hanno contato qualcosa.

Ma ciò che conta, soprattutto, è la sua presenza in area di rigore: anche in assenza di una manovra letargica, la Juve può sperare di buttarla in mezzo e consegnare a Fernando le chiavi della partita. Da non trascurare, inoltre, la sua perfetta simbiosi con Tevez: due fuoriclasse che si completano alla perfezione. Dopo le incertezze estive e un adattamento difficile, Llorente è definitivamente esploso. E' stato impiegato 14 volte da titolare in 21 partite. Da scommessa a usato sicuro il passo è breve.