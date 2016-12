Juventus, Llorente: "Con Allegri voglio segnare di più"

13:45 - Un anno dopo il suo arrivo in Italia, Fernando Llorente è già un punto di riferimento per la sua squadra. Ha chiuso la stagione con 18 gol dopo un avvio tremendo ("Stavo male fisicamente e mentalmente"), ha imparato a gestire pressione e responsabilità: "Con Allegri ci sarà un Llorente migliore? Spero di sì, soprattutto grazie alla squadra che mi nutrirà di cross. Così potrei segnare di più". Poi un messaggio ai tifosi: "Siamo ancora più forti".

Qualcuno non ha ancora digerito il cambio di guida tecnica, ma l'ex Bilbao tranquillizza: "Conte è un grandissimo allenatore, ha vinto tutto in Italia per tre anni di fila e per nessuno sarebbe facile sostituirlo - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' e a 'Tuttosport' -. Ma i tifosi devono avere fiducia in questa squadra: perché è ancora più forte. Ha conservato lo stesso gruppo dell'anno scorso. E ora ha anche cinque giocatori nuovi che saranno molto importanti, alzeranno il livello della squadra". Nel tour fra Indonesia e Australia, Llorente ha assorbito le nuove indicazioni tattiche dell'allenatore: "Vuole che gli attaccanti aiutino la squadra nella manovra difensiva, facendo pressione sugli avversari".

Scatta il paragone coi grandi del passato: "Seguire le orme di Charles, Bettega e Trezeguet? Beh, certo che a fine carriera mi piacerebbe poter essere ricordato così! Sarebbe un orgoglio pazzesco. Ma è molto difficile. Sono giocatori che hanno fatto la storia della Juve. Hanno vinto tanto. Io sono qui solo da un anno e non ho ancora fatto niente". La Champions è un obiettivo complicato: "Dobbiamo provarci. Poi è chiaro che sarà difficilissimo. Ma l’anno scorso, per esempio, nessuno pensava che l’Atletico Madrid sarebbe arrivato a un nulla dal trionfo".