Juventus, Llorente: "Battere il Milan è fondamentale per lo scudetto"

18:50 - In vista del big match in casa del Milan con la sua Juventus, ha SportMediaset XXL ha parlato in esclusiva Fernando Llorente: "Non abbiamo paura di nessuno e andiamo a San Siro per vincere, anche se con Seedorf il Milan sta migliorando. Sappiamo quanto sia importante questa partita in chiave scudetto". Tanti complimenti invece per Conte: "Il suo segreto è il lavoro. Ha creato uno stile e un'idea di gioco tutta sua. E' un grandissimo tecnico".

A San Siro ci sarà un Milan che sembra in crescita nelle ultime uscite stagionali: "E' vero che sono una buona squadra - ammette Llorente nell'intervista che andrà in onda su Italia 1, domenica 3 marzo alle 13 -, ma noi non abbiamo paura. L'obiettivo è conquistare lo scudetto e per farlo, vincere a San Siro è fondamentale. Noi siamo la squadra da battere e non sarà facile". Totalmente positivo il commento su Antonio Conte: "Sono contento di averlo come allenatore. Ho dovuto lavorare molto all'inizio per assimilare il gioco della squadra, ma è stato giusto così. Con lui ho imparato tante cose e mi ha sorpreso molto". Infine la speranza Mondiale nonostante l'esclusione dalla rosa decisa da Del Bosque per l'amichevole con l'Italia: "Manca ancora tanto ai Mondiali. Io devo pensare a fare bene con la Juventus, in questo momento è la cosa più importante".