Juventus, Lichtsteiner: "Benfica? Siamo fiduciosi"

10:38 - “Europa League? Il secondo tempo ci dà ottimismo e fiducia, abbiamo creato tanto contro il Benfica anche se abbiamo preso due gol stupidi. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze. Conte? E’ importante averlo con noi, dà sempre il 100% in tutto”. Mancano due giorni al ritorno della semifinale e Stephan Lichtsteiner, difensore della Juventus, si esprime così dopo lo svantaggio accumulato all’andata contro il Benfica.

Lo svizzero ha poi parlato della situazione di Tevez e Llorente, autori di grandi prestazioni con la squadra di club, ma che probabilmente non andranno ai Mondiali con le rispettive nazionali: “Peccato se uno come Tevez non va ai mondiali. Uno come lui deve esserci soprattutto dopo la stagione che sta facendo con la Juventus. E la stessa cosa vale per Llorente, anche lui sta facendo una stagione molto importante e anche lui rischia di non andare. Sono due top player, spero fino all'ultimo per loro che possano andare in Brasile”.

Lichtsteiner ha chiuso con l’importanza di Conte nello spogliatoio e sul campionato splendido dell’antagonista Roma: “È sempre importante avere un allenatore che ti trasmette il 100%: per noi è molto importante. La Roma? Bisogna farle i complimenti perché ha fatto un'ottima stagione e comunque il campionato non è ancora finito. Ci mancano due punti”.