Juventus, la prima è un flop: ko 3-2 col Lucento

Comincia male il nuovo corso della Juventus targata Massimiliano Allegri. Nella prima amichevole stagionale, a Vinovo e a porte chiuse, i campioni d'Italia vengono sconfitti 3-2 dal Lucento, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Il nuovo tecnico schiera subito una difesa a 4 imperniata su Ogbonna, ma mancano ancora gli automatismi per fare una buona figura: ai bianconeri non basta la doppietta di Llorente.

Allegri, privo dei nazionali che hanno preso parte ai Mondiali in Brasile, schiera dal primo minuto un 4-3-3 con questi uomini: Storari; Motta, Sorensen, Ogbonna, Barlocco; Padoin, Marrone, Pepe; Giovinco, Llorente, Tevez. A passare in vantaggio per primi sono gli ospiti, che dopo dieci minuti si portano sull'1-0 su azione da calcio d'angolo. Il primo tempo però fa registrare la rimonta della Juventus, che chiude la frazione sul 2-1 grazie alla doppietta di Llorente, abile a battere due volte col sinistro il portiere del Lucento. Nella ripresa Allegri sperimenta parecchio e arriva l'inaspettato ribaltone, con gli ospiti che pareggiano e nel finale trovano addirittura il 3-2. La prima amichevole della nuova stagione ha dunque un retrogusto amaro per la Juventus, che tra cinque giorni affronterà il Cesena nel primo vero test dell'anno.