Juventus, inizia il ritiro a Vinovo 

09:07 - Oggi inizia la nuova stagione della Juventus: i campioni d'Italia tornano al lavoro agli ordini di Conte. Quest'anno niente ritiro in montagna, ma i bianconeri resteranno due settimane a Vinovo prima della tuornée in Asia e in Australia. In attesa di Iturbe e Morata già a disposizione dell'allenatore Tevez e Llorente. L'argentino è arrivato ieri in Italia per girare lo spot Mediaset Premium a Milano, poi in serata ha raggiunto Torino. L'attaccante spagnolo, invece, sarà il primo a parlare: alle 16 è atteso in conferenza.

Un ritiro blindato di due settimane: da qui al 30 luglio, giorno dell'amichevole con il Cesena, nessuno potrà assistere alle sedute d'allenamento, due al giorno, dei bianconeri. Conte già non vuole distrazioni: l'obiettivo è il poker in campionato e fare meglio in Europa. Non ci saranno i 12 nazionali che arriverano scaglionati, gli azzurri sono attesi per il 21 luglio. Poi toccherà ai sudamericani, a Lichtsteiner, a Pogba e a Evra.

In mattina ultimi test medici per i giocatori, poi nel pomeriggio tutti in campo per la prima sgambata: la stagione dei bianconeri parte già al massimo.