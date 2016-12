Juventus, il club riaccredita l'abbonato assente

17:55 - Stagione nuova, campagna abbonamenti nuova. La Juventus si ammoderna e a fronte di un aumento dei prezzi del 5,5% per i rinnovi dell'abbonamento (6,9% per quelli nuovi), propone due grandi novità nella gestione del posto allo Stadium. La tessera sarà gestita da ogni tifoso previa registrazione sul sito ufficiale: così si potranno rimettere in vendita i biglietti ed essere riaccreditati del costo. Cambia poi anche la gestione del cambio nominativo.

Un nuovo modo di riempire un impianto che molti tifosi juventini a tre anni dall'inaugurazione non hanno ancora avuto modo di frequentare. Troppi pochi posti liberi con un accesso limitato. Dalla prossima stagione, però, ogni abbonato potrà gestire la propria tessera in autonomia scegliendo di volta in volta se cedere il proprio posto a una persona di fiducia indicata preventivamente o rimettere in circolo il biglietto tramite i canali ufficiali del club, come succede nei più grandi club europei, venendo riaccreditato dei costi dello stesso. Questo valore potrà essere riutilizzato per l'acquisto di biglietti di Champions o Coppa Italia o anche per il successivo rinnovo stagionale. La seconda novità, invece, riguarda il cambio nominativo che sarà semplificato. A inizio stagione il titolare della tessera dovrà indicare tre "riserve" a cui potrà cedere il posto.