Juventus, emergenza difesa per l'Udinese

22:49 - Emergenza difesa in casa Juventus. Attacco e centrocampo godono di buona salute, ma dietro la situazione non è certo rosea. In attesa delle ultime partite delle nazionali, Allegri fa gli scongiuri e si appresta a preparare la formazione anti-Udinese con gli uomini contati. Visti gli infortuni di Chiellini e Marrone e con Barzagli ancora in fase di recupero, per i bianconeri sarà fondamentale la presenza di Bonucci, Caceres e Ogbonna.

Contro la squadra di Stramaccioni sabato non sarà certo una passeggiata. Soprattutto con una difesa tutta da inventare. Chiellini e Marrone sono indisponibili, Barzagli invece dovrebbe rientrare a breve, ma Allegri non sembra intenzionato a rischiarlo. Spazio dunque ancora ai tre arruolabili: Bonucci, Caceres e Ogbonna. Esattamente come all'esordio in campionato contro il Chievo. Chissà che non porti bene.