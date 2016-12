Juventus, Elkann: "Per vincere la Champions bisogna sognarla"

13:59 - I sogni son desideri. E così John Elkann indica la via bianconera per arrivare ad alzare l'ambita Champions League, "La finale di Champions, per la Juventus, è un traguardo possibile o un sogno? Per realizzarlo bisogna sognarlo", ha detto il presidente di Exor. L'Atletico è un modello da seguire, ma Elkann ha una precisazione da fare, riferendosi alla finale con il Real Madrid: "Io preferirei vincere..."

"Ho visto la finale sabato sera - ha spiegato a margine della commemorazione di Umberto Agnelli, nel decennale della sua morte -. I due minuti e mezzo finali hanno cambiato completamente la partita, da quel momento si è visto che fisicamente l'Atletico era stanco e prendere tre gol in 10 minuti è proprio sintomo di esaurimento fisico". Poi la stoccata finale, condita da un sorriso: "Se ci metterei la firma per giocare una finale così già l'anno prossimo? Io preferirei alzare la coppa..."