Juventus, è Tevez l'uomo in più

15:33 - I freddi numeri difficilmente descrivono la qualità di un calciatore, ma spesso danno indicazioni precise sulla sua portata all'interno di un gruppo. E così è anche per Carlos Tevez, vero trascinatore della Juventus in questa stagione. Analizzando le statistiche, la Lega Calcio lo ha incoronato miglior giocatore della Serie A. E il campo conferma tutto. A suon di reti e prestazioni da top player. Come quella nel derby.

In campionato le presenze dell'Apache sono 25. Ovvero sempre in campo. Con un ricco bottino: 15 gol totali (14 in serie A e 1 in Supercoppa) e 9 assist. Ma non è tutto qui. Con l'arrivo di Tevez, infatti, la squadra di Conte ha inserito nel gruppo un altro pezzo da novanta. Un trascinatore che lotta fino al triplice fischio per portare a casa i tre punti. L'Apache, infatti, non solo firma reti pesanti, ma è diventato anche un punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Conte, che non si priva mai di lui, se non a risultato acquisito o in casi di estrema necessità.



Numeri pesanti quelli di Tevez, al debutto in Serie A. Energia e cattiveria da gregario, ma anche classe e guizzi da campione vero. Come quello che ha regalato la vittoria alla Juventus contro il Torino. Uno "scalpo" che tiene a distanza la Roma e lo lancia in cima alla classifica cannonieri accanto a Pepito (che però ha già finito il suo campionato). "Non conta segnare, ma vincere. Voglio lo scudetto", ha detto Tevez a fine partita con la solita concretezza. Parole da leader. A dispetto di ogni numero e delle botte prese in campo. L'Apache non molla. Mai.