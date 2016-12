Juventus, Del Piero: "Non escludo un mio ritorno" 

10:40 - Alessandro Del Piero e la Juve non si sono lasciati benissimo, ma in questo anno e mezzo a Sydney l'ex capitano bianconero non ha mai dimenticato l'amore per i suoi vecchi colori: "La mia storia d'amore con la Juve non potrà mai finire - ha spiegato Alex alla 'Rai' -, il mio passato bianconero era, è e resterà incancellabile. Un mio eventuale ritorno? Non è escluso. La squadra di quest'anno è impressionante, il merito è di tutti".

Nell'intervista rilasciata a 'Raisport' Del Piero dà un giudizio sulla prima parte di stagione dei bianconeri: "Nonostante una partenza che poteva sembrare in sordina, se paragonata alle dieci vittorie consecutive della Roma, alla fine del girone d’andata i numeri sono mostruosi. Il motore è Conte, ovviamente, ma anche i giocatori, soprattutto la loro disponibilità e la fiducia nel progetto, e poi, ovviamente, la società".

Poi si torna indietro nel tempo, al momento che segnò la separazione: "Il primo giorno che ho lasciato la Juve mi sono sentito strano, anzi, "stranito". Un mio eventuale ritorno? Assolutamente non è precluso proprio per quell'amore di cui parlavo. Nella mia vita non ho mai chiuso le porte a nulla e a nessuno, figuriamoci se le chiudo ad un eventuale ritorno alla Juve". Ultima battuta sull'Australia: "Perché ho accettato di venire a Sydney? E' stata una scelta di vita e di curiosità. Dopo tanti anni trascorsi in un mondo che conoscevo alla perfezione, avevo voglia di confrontarmi con il suo opposto".