Juventus, Conte: "Volevo delle risposte da tutti e le ho avute"

10:19 - La vittoria in Turchia ha soddisfatto l'allenatore della Juventus, Antonio Conte: "Abbiamo suonato il nostro spartito ed è stata una bella vittoria. Volevo delle risposte dalle cosiddette 'seconde linee' e le ho avute. Questi ragazzi meritano più rispetto anche dai propri tifosi". Stesso risultato dell'andata: "L'approccio è stato totalmente diverso però. Ora ci sarà la Fiorentina, ma adesso pensiamo al Milan. La prepariamo in un giorno".

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione - ammette Conte a Mediaset Premium -. Delle difficoltà avute all'andata abbiamo fatto tesoro, siamo stati più concentrati e non abbiamo concesso nulla. Non siamo venuti a difendere il 2-0, lo avevo anticipato. Sono felice di aver onorato il calcio italiano anche perché schierando le seconde linee non c'era la certezza di fare una prestazione così bella, ma ringrazio i ragazzi che hanno dato risposte alle mie aspettative. Spero che anche chi gioca un po' meno acquisti un po' di autostima".