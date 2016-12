Juventus, Conte: "Sogno Champions? Sì, ma guardiamo la realtà"

10:19 - La Champions è un sogno per John Elkann, ma Antonio Conte - tecnico della Juventus - l'ha posta come obiettivo: "Mi auguro di vincerne tante - ha commentato il bianconero -. Sognare va bene, ma l'importante è svegliarsi e guardare la realtà. Vincere non è facile". Conte poi parla della sua situazione in panchina: "In battaglia non ci sono simpatie, in campo sono una persona diversa da come sono fuori. Sono antipatico perché vinco".

"La Juventus - continua Conte - dopo il 2006 era tornata simpatica, poi è diventata di nuovo antipatica. A chi vince tutti vorrebbero tirare dei cazzotti e tutti cercano il modo per buttarti giù dalla montagna. Devi essere preparato a questo, è difficile vincere proprio per questo motivo. Arrivare in alto una volta può capitare tutti, ripetersi è il bello". John Elkann ha parlato di "sogno Champions": "Mi auguro di vincerne tante in carriera - ha commentato l'allenatore della Juventus -, ma l'importante è svegliarsi e guardare la realtà, non solo sognare. La vittoria mi dà benessere fisico mentre la sconfitta mi fa star male".

Infine un commento sulla nuova possibile avventura di Pippo Inzaghi alla guida del Milan: "Non sarà semplice: fare il calciatore è una cosa, fare l'allenatore un'altra. Ma questo Pippo lo sa bene. Sa che è tutto più complicato. Devi gestire ex compagni come è capitato a me con Buffon e Del Piero e non è semplice. Devi studiare psicologia. Gli auguro il meglio, tranne però quando gioca contro la Juventus".