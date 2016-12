Juventus, Conte risponde a Garcia: "Ci manca di rispetto"

12:29 - Vigilia tormentata per Antonio Conte in vista della sfida col Sassuolo con vista sul ritorno della semifinale di Europa League. "Giocherà la squadra migliore - ha dichiarato il tecnico della Juventus - perché vogliamo vincere lo scudetto. Vidal? Oggi si allena con la squadra ed è prossimo al rientro". Poi la risposta al tecnico della Roma Garcia, che ha accusato gli avversari dei bianconeri di scarso impegno: "Manca di rispetto a tutti".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Non crede che il ritorno col Benfica possa distrarre la squadra?

No. Siamo concentrati sui nostri obiettivi e niente può distrarci da questi pensieri

In Cile si parla di una possibilità di operazione di Vidal e la federazione ha inviato due medici. Lo sapeva?

I medici cileni sono sempre in contatto con i nostri. C'è un grande rapporto tra i nostri dottori e quelli della federazione cilena. E' anche interesse nostro che stia bene visto che è un patrimonio per la Juventus. Lo trattiamo nel migliore dei modi per il bene di tutti.

Dal Sassuolo al Benfica saranno i giorni più intensi della sua gestione?

Più che intensi, saranno esaltanti. Quest'anno ci troviamo col doppio impegno fino alla fine, cosa che gli altri anni non c'era capitata. E' un momento che deve diventare un'abitudine, com'era tradizione. E gli organici erano costruiti per andare avanti su più fronti.

Tevez è completamente recuperato?

Carlitos è importante per noi e anche quando è infortunato vorrebbe giocare. Lo stiamo gestendo alla grande, anche prendendo dei rischi in campionato. Adesso sta molto bene e ha voglia di giocare e giocherà. Quando l'aria si fa calda, lui ci deve essere.

Come sta Barzagli?

Ha la borsite al polpaccio. Ieri non si è allenato, questa è una stagione tormentata per lui. Per fortuna abbiamo Caceres che è prontissimo e sta dando grandi risposte.

Ci sarà del turnover per il Benfica?

Non si farà alcun ragionamento in vista dell'Europa League. Schiererò la formazione migliore perché quello che conta è vincere col Sassuolo.

Garcia ha detto che gli avversari della Juve non si impegnano: come risponde?

Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Garcia. L'ho trovato molto provinciale e andando indietro, se sommate agli aiutini, catalogo le sue dichiarazioni come chiacchiere da bar. Il calcio italiano non aspettava Garcia per portare stimoli agli avversari. Sa bene che è due anni che siamo in testa a tutto e chi gioca contro la Juventus gioca la partita della vita. Grandissima mancanza di rispetto nei confronti degli allenatori e dei calciatori protagonisti per centrare i rispettivi obiettivi. Ha mancato di rispetto anche a tutti i tifosi.

Cosa ti aspetti dal Sassuolo e come sta Vidal?

Non sarà facile perché affronteremo una squadra in piena lotta salvezza. E' una gara importante perché vincendola metteremmo le mani sullo scudetto. Vidal ha un'infiammazione della zona meniscale che si è riacutizzata contro il Lione. Si sta allenando con la squadra e speriamo di recuperarlo per giovedì in Europa League. E' un giocatore importante per la Juventus che lo paga, poi lo sarà per la nazionale cilena. Capisco gli allarmismi dal Cile, ma i primi a essere preoccupati siamo noi.

Prima di iniziare la conferenza vorrei ricordare Tito Vilanova. Si è dimostrato un grandissimo allenatore, ma ha dato un grande esempio di forza, coraggio e dignità affrontando una brutta malattia. A lui e a tutta la sua famiglia va il mio grande affetto per questa cosa che ci addolora.