Juventus, Conte obiettivo Europa: "Testa solo al Lione"

21:47 - Antonio Conte detta la linea in vista del ritorno di Europa League col Lione. "Oggi il campionato non esiste, dobbiamo pensare solo all'Europa League e a passare il turno - ha spiegato il tecnico bianconero -. Vogliamo riportare un'italiana in semifinale dopo sette anni, sarebbe molto prestigioso". Poi qualche battuta sui singoli: "Vucinic cresce, Pogba con noi ha fatto passi da gigante, ma può migliorare ancora".

LA CONFERENZA DI CONTE

Il match con il Lione

"Siamo qui per parlare dei quarti di finale di Europa League. Per me il campionato oggi non esiste. Siamo molto concentrati sul ritorno, perché arrivare in semifinale sarebbe molto prestigioso. Sono sette anni che nessuna italiana va in semifinale in Europa". "Avere a disposizione una gara di riferimento è un buon vantaggio per noi e per il Lione. Ho rivisto la partita e cercheremo di fare le cose che sono andate bene ed evitare quello che è andato meno bene"



Vucinic e turnover

"Vucinic ha avuto un'annata tribolata per via degli infortuni. Ma ora sta crescendo, è a disposizione ed eventualmente si tratta solo di scelte tecniche". "Non si tratta più di parlare di rotazioni. Si tratta di cercare di schierare la squadra migliore per passare il turno. Vediamo che risposte avrò dai calciatori e poi farò le mie valutazioni. Dobbiamo trovare la migliore chiave di lettura per schierare i giocatori che possono dare più garanzie dal punto di vista fisico e psicologico. Può essere che, per scelta tecnica, un titolare finisca in panchina".



Capitolo Pogba

"Da quando è arrivato da noi ha fatto dei passi da gigante. Penso che sia migliorato fisicamente, tatticamente e tecnicamente. Sono convinto però che ha ancora margini di miglioramento importanti e non deve accontentarsi mai"



Incertezza Ogbonna

"Ogbonna si sta allenando con noi, ma vorrei avere più certezze si di lui. Vedremo se è il caso di farlo giocare dall'inizio".



L'importanza dei cambi

"Noi facciamo un lavoro difficile, dove conta solo vincere. Quando vicni, hai ragione. Quando non va bene, hai torto. Per il match con la Fiorentina prima sono stati fatti processi alla formazione e poi abbiamo passato il turno e l'allenatore è diventato un mago. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, sperando che il risultato ti dia ragione"



Tevez e il tabù europeo

"Io penso che Carlos sia stato abbastanza preservato in questo ultimo periodo a livello di tempo. Dopo la squalifica ha giocato per due partite per 60 minuti. Cerchiamo di preservarlo a livello fisico visto il problema al tendine e all'adduttore. E' un giocatore importante. Le decisioni le prendo io, ma mi piace ascoltare i calciatori cosa pensano. Vedremo dopo l'allenamento di domani mattina cosa mi dirà la vocina..."



LE PAROLE DI CACERES

Sette partite in 23 giorni, più stanco o contento?

Ovviamente a livello personale sono contento, è un periodo che la squadra e anche il mister hanno bisogno di me. Sono in ottima condizione, sono contento di giocare tante partite e non ho nulla di più da dire



Doppietta Campionato-Europa League

" "E' chiaro che l'obiettivo principale è il campionato italiano, l'abbiamo vinto per due anni, quindi la cosa principale è il campionato. Però sappiamo che giocare in Europa League fa piacere in questo momento. Andiamo avanti partita dopo partita, con un obiettivo dopo l'altro"