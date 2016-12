Juventus, Conte: "Nelle difficoltà si sono visti i veri uomini" 

23:49 - Il rimpianto di aver interrotto a 12 la striscia di vittorie consecutive è mitigato, nel post-partita di Antonio Conte, dalla reazione della squadra di fronte alle avversità. Prima fra tutte l'espulsione di Buffon: "La reazione è stata positiva perché nelle difficoltà emergono gli uomini e non solo i calciatori - ha spiegato il tecnico della Juventus dopo il pari con la Lazio -. La Juve oggi ha dimostrato perché è prima in classifica".

"Dispiace perché si interrompe la striscia di 12 vittorie consecutive - spiega l'allenatore bianconero a caldo -. A me e ai ragazzi avrebbe fatto piacere continuare a vincere ancora, ma bisogna fare i complimenti alla Lazio". La prestazione, più in generale, è figlia della mentalità: "Volevamo vincere, sia quando eravamo in undici, sia quando eravamo in dieci. Noi cerchiamo di inculcare la mentalità vincente, anche nella disgrazia con l'espulsione del portiere, e penso che nella difficoltà la reazione è stata positiva. Sull'espulsione di Buffon, Conte dice che "dispiace: l'avevo detto anche l'anno scorso, perché il rosso è troppo e come punizione è più giusto dare rigore e ammonizione, ci sono troppe interpretazioni e questa regola è troppo penalizzante". Permane, infine, il rifiuto a presentarsi in conferenza stampa prima delle partite: "Non lo farò più da qui alla fine".