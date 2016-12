Juventus, Conte: "Nella vita fondamentale la fame di vittorie" 

08:34 - In fabbrica come allo Juventus Stadium: cori da stadio, magliette e sciarpe bianconere hanno accolto Antonio Conte nel reparto montaggio dello stabilimento di Melfi della Fiat. L'allenatore salentino, fresco di terzo scudetto consecutivo e di conferma sulla panchina juventina anche per la prossima stagione, ha incitato gli operai a fare "lavoro di squadra" e ad avere "fame di vittorie. Nella vita servono sempre determinazione e preparazione".

La visita dell'allenatore bianconero è stata voluta dalla Fiat-Chrysler per motivare i dipendenti della fabbrica lucana, da dove nei prossimi mesi uscirà il primo mini suv Jeep realizzato in Italia. Conte è arrivato nello stabilimento nell'area nord della Basilicatanel primo pomeriggio, accolto nel reparto montaggio da circa 1.200 lavoratori, molti dei quali, vista l'ovazione, evidentemente di fede juventina. Dopo la proiezione di un breve video in cui sono stati riassunti i suoi successi come calciatore e come allenatore, da un palchetto appositamente allestito, Conte ha parlato del "concetto di squadra" e della "fame di vittorie" che gli permettono di andare avanti. "Bisogna avere sempre forte determinazione e grande preparazione".