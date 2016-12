Juventus, Conte dopo l'Inter: "Sono stufo delle polemiche"

00:26 - Sorridente come spesso ultimamente Antonio Conte dopo la vittoria della Juventus contro l'Inter: "Potevamo arrotondare il vantaggio e dopo il 3-0 ci siamo rilassati un attimo. Ma va bene così. Eravamo preparati sul gioco dell'Inter, abbiamo studiato le contromisure ed è andata bene contro una squadra importante". Continua invece il silenzio prepartita: "Sono stufo di polemiche create ad hoc. Niente conferenza della vigilia fino a fine anno".

"Ultimamente le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate in maniera negativa. Preferisco parlare dopo la partita di quanto successo in campo e comunque di calcio. Non parlerò più prima della partita e così farò fino a fine campionato visto che è una cosa facoltativa. Sono stufo di polemiche create ad arte". Sul campo si è vista una Juventus devastante: "Le mie squadre devono mantenere la concentrazione fino al 95'. Sul 3-0 abbiamo concesso una virgola all'Inter e tutto è cambiato. Poi potevamo arrotondare il vantaggio, ma va bene così. Loro di fatto han giocato come all'andata e come in America e per questo abbiamo studiato le contromosse alla marcatura di Pirlo". Un commento anche su Vucinic: "Non è partito e adesso deve mettersi completamente a disposizione della squadra. Se lo farà continuerà a essere protagonista come negli anni passati, altrimenti vedremo".