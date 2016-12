Juventus, Conte: "Benitez sia onesto, il Napoli ha speso 100 milioni"

00:19 - Il tecnico della Juventus, Antonio Conte, incassa la sconfitta contro il Napoli: "Abbiamo avuto un calo fisiologico a livello mentale. E' un ko che ci riporta sulla Terra e ci fa capire che dobbiamo sempre pedalare al massimo". Archiviato lo 0-2, la risposta a Benitez arriva con i numeri: "Dice che fatturiamo molto più di loro, ma il Napoli quest'anno ha speso 100 milioni, noi 23. Ci vuole onestà intellettuale quando si dicono certe cose".

Inopinabile la vittoria del Napoli, il tecnico bianconero se la prende con il collega azzurro reo di aver parlato - secondo Conte a sproposito - dei conti della Juventus: "Ha parlato di fatturato, ma quel dato conta fino a un certo punto. Bisogna capire quanto una società investe sul mercato partendo da quel fatturato. Il Napoli ha speso 100 milioni sul mercato, noi 23. Cento milioni la Juve li ha investiti in tre anni, loro solo quest'anno e sono a -17, fuori dalla Champions e fuori dall'Europa League. Ci vuole onestà intellettuale e non parlare tanto per fare".

Sulla partita invece Conte ha poco da dire: "Dal punto di vista fisico non sono preoccupato, credo che sia stato un calo fisiologico a livello mentale. Questa sconfitta ci riporta sulla Terra e ci fa capire che se non pedaliamo a mille non riusciremmo a fare quello che di straordinario stiamo facendo. Sembra tutto facile, ma non lo è". La partita è stata persa nel primo tempo: "Non abbiamo giocato bene - spiega Conte a Mediaset Premium -. Eravamo troppo timorosi e troppo poco in tutto. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla, poi abbiamo preso una ripartenza che ha chiuso la partita. Decisivo il siparietto Chiellini-Benitez sul primo gol? Diciamo che è stato bravo Rafa a circuirlo e rallentare il suo rientro, ma Giorgio ci è cascato..."