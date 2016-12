Juventus, Conte: "Benfica osso duro, periodo esaltante"

20:16 - Tra la Juventus e la finale di Europa League allo Stadium di Torino c'è il doppio confronto con il Benfica. Avversario ostico che Conte non sottovaluta: "E' una squadra forte e ho profondo rispetto per Jorge Jesus e il suo lavoro. Stiamo vivendo un periodo faticoso, ma esaltante". Non è un test per il tecnico: "Voglio vincere tutto, ma non giudicatemi solo per quello". Gli fa eco Buffon: "Benfica-Juventus è una partita da Champions. Sarà dura".

LE PAROLE IN CONFERENZA

CONTE

Come sta Vidal, giocherà?

No, Arturo non giocherà questa partita. Resterà a riposo in modo da averlo a disposizione settimana prossima



Più facile vincere il campionato o un trofeo europeo?

Vincere è sempre e comunque difficile. Noi proveremo a farcela in entrambe le competizioni, nonostante la concorrenza sia forte



Qual è la differenza tra il campionato e l'Europa?

In campionato ci sono 38 partite e c'è tempo per rimediare agli errori. In Europa invece il margine d'errore è minimo. Conta molto lo stato di forma



Benitez si è proposto per darti qualche consiglio per affrontare il Benfica. Voi siete in corsa anche in campionato mentre loro lo hanno vinto: sarà un vantaggio?

Noi questo traguardo dobbiamo ancora raggiungerlo, loro no. E' un onere in più perché loro possono pensare solo alla coppa, mentre noi dobbiamo pensare anche alla Europa League. E' una situazione stancante, ma molto esaltante. Benitez? Non ho chiamato nessuno, mi fido di me stesso. Il Benfica è una squadra forte.



Questa partita è decisiva per farti entrare tra i top tecnici europei?

Penso che ogni anno i tecnici sono molto sotto pressione. Io sono sereno perché in questi anni abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere. Un tecnico però non va giudicato per quello che vince o non vince, ma da quello che fa sul campo, da quello che pensano i giocatori, la società, i tifosi.



In che condizioni è la Juventus?

Stiamo vivendo un periodo faticoso ma esaltante. Siamo in corsa in campionato e per la finale di Europa League



Come sta Carlitos Tevez, giocherà?

Carlitos è tornato ad allenarsi con la squadra. Aspetterò fino all'ultimo per decidere se giocherà o meno dall'inizio



Cosa pensa del Benfica e di Jorge Jesus?

Jorge sta facendo un grande lavoro con il Benfica. Ho un immenso rispetto per lui e per la sua squadra

BUFFON

Il gruppo bianconero non ha grande esperienza europea: cosa ti aspetti dai tuoi compagni?

Quando parlo di opportunità per la Juventus di tracciare un cammino europeo, intendo anche questo. Per molti giocatori può essere l'occasione di provare certe sensazioni e saper gestire determinati momenti che nelle partite più importanti accadono. E' molto importante per la nostra crescita. Col Benfica sarà un bel test per tutti, anche per chi questa esperienza ce l'ha. Benfica-Juventus è un match da Champions League.



E' una vigilia come le altre della tua carriera? Quante soddisfazioni vi sta dando l'Europa League?

Ne ho viste tante, ma non le ho viste tutte. Questa pur essendo il risultato di una cocente delusione, può diventare un'opportunità importante per noi. Possiamo trovare una consapevolezza europea che si guadagna solo con le vittorie. Ci sono solo due competizioni europee, quindi solo due squadre vinceranno un trofeo. A questo punto, siamo in semifinale, è giusto godercela fino in fondo.



Il fatto che la finale sarà a Torino è qualcosa di speciale per la Juve?

Non è usuale avere questa possibilità. Ci terremmo ad esserci, ma la finale è ancora lontana. Mancano due gare molto difficili contro una squadra che farà di tutto per non farci godere una serata di grande gioia a Torino.



Quali sono i giocatori che temi di più del Benfica?

Il portiere si focalizza sugli attaccanti perché sono quelli che lo metteranno in difficoltà e rovinare le serate. Fra Cardozo, Lima e gli esterni o Luisao, le insidie che troveremo saranno tante. L'organizzazione di gioco è molto importante.



La Juventus sente pressione per questa partita?

Da parte nostra c'è il massimo rispetto per il Benfica. La riteniamo una squadra di livello europeo e che solo per caso è in Europa League come noi. Vengono da una finale persa immeritatamente contro il Chelsea. Ha tutte le qualità per metterci in difficoltà.