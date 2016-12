Juventus, col Malmoe torna Chiellini. Dubbio Asamoah-Pereyra

13:18 - Si respira entusiasmo in casa Juve dopo la vittoria allo Stadium sull'Udinese. La prima di Allegri in casa è filata liscia grazie ai gol di Tevez e Marchisio e alla solita fame che ricorda tanto l'era Conte. E con il Malmoe, martedì sera in Champions, si punta subito al bis. Il tecnico bianconero ha annunciato il rientro di Chiellini dopo le noie al polpaccio e spera nel recupero di Vidal in extremis. In mezzo ballottaggio Asamoah-Pereyra.

La formazione vista in campo sabato sarà replicata per 9/11. Gli unici cambi riguardano la difesa (dove Chiellini, appunto, prenderà il posto di Ogbonna) e il centrocampo, dove Asamoah è in rampa di lancio (ma non al posto di Evra, confermato sulla sinistra). Il ghanese se la gioca con Pereyra, che però ha fatto vedere grandi cose nella sfida con l'Udinese. Vidal, invece, si sottoporrà nella giornata di domani a nuovi controlli. Allegri spera di averlo disponibile da subito, ma la data cerchiata di rosso corrisponde a sabato 20 in casa del Milan, quando il tecnico livornese potrebbe affidarsi per la prima volta al 4-3-3. Con il Malmoe anche Barzagli, non ancora al meglio della condizione, dovrebbe accomodarsi in panchina. L'unico, vero indisponibile resta Pirlo (ma non ne ha per molto).

In Champions sarà fondamentale avere da subito il giusto approccio ed evitare, ad esempio, figuracce stile Copenaghen, poi rivelatesi decisive. Il Malmoe è reduce da un pareggio in rimonta (da 1-3 a 3-3) con l'Hacken nel campionato svedese, che è servito a mantenere la vetta della classifica. Il vice allenatore Persson, assieme a un altro elemento dello staff tecnico, era già a Torino per dare uno sguardo alla vecchia Signora.



IL DISCORSO DI BUFFON NEGLI SPOGLIATOI

Intanto, emergono dei retroscena dal pre-partita di Juve-Udinese. Su tutti il discorso di Gigi Buffon alla squadra prima dell'ingresso in campo. Il capitano ha voluto allertare i giocatori con parole da vero leader: "Andiamo eh, ragazzi, Ricordiamo l'anno scorso, la fatica che abbiamo fatto il primo mese. Siamo stati anche fortunati, abbiamo vinto delle partite che non sappiamo neanche come. Non facciamo il solito errore, mi raccomando". L'incitamento/ammonimento del portiere è stato ripreso dalla telecamere. Buffon non molla mai la presa.