Juventus, Chiellini: "Vidal resta, che shock l'addio di Conte"

18:19 - La Juve si prepara per la tournée asiatica e Chiellini parla a 360° di mercato, Conte e pretendenti allo scudetto. "Sono convinto che Vidal resterà e sarà una pedina importante anche per la stagione - ha detto il difensore bianconero -. L'addio del mister è stato uno shock, ma ora c'è Allegri e potrà darci qualcosa in più". "Per il titolo vedo bene Roma e Napoli, ma attenzione anche alla Fiorentina e all'Inter", ha aggiunto.

Occhi aperti, dunque, per la prossima stagione. Le amichevoli estive hanno dato alcune indicazioni e Chiellini stila la sua personale lista delle favorite. "Roma e Napoli si sono rinforzate e non possono non puntare allo scudetto", ha spiegato il difensore. "Mi ha sorpreso positivamente l'Inter - ha aggiunto -. Mi aspettavo la crescita con Mazzarri, ma han fatto risultati importanti con United, Real e Roma, subendo solo un gol". "Queste tre sono le candidate principali allo scudetto, con la Fiorentina che senza la sfortuna dell'ultimo campionato potrà dire la sua", ha proseguito. Il mercato estivo ha avvicinato la Roma alla Juve? "La Roma è stata sempre molto vicina a noi, abbiamo fatto qualcosa di irripetibile - ha risposto CHiellini -. In altre annate avrebbe vintolo scudetto. Loro han fatto dei buoni acquisti, ma anche noi. E il mercato non è ancora finito".



Capitolo Conte. "L'addio del mister è stato uno shock per tutti noi, non ce lo aspettavamo. Ero in vacanza e non ci aspettavamo questa decisione - ha spiegato Chiellini -. Poi ho avuto modo di parlare con lui. Ha le sue motivazioni e la sua decisione va rispettata". Idee chiare anche sull'ipotesi Conte in Nazionale: "Col rapporto che ho col mister, per me sarebbe il massimo vederlo in Nazionale, ma solo lui può rispondere e dire di cosa ha davvero bisogno. Se arriverà, lavoreremo al massimo come abbiamo sempre fatto. Sarebbe comunque il massimo vederlo sulla panchina azzurra".



Intanto alla Juve è arrivato Allegri: "Più che essere spaventati dal cambiamento, si può pensare di migliorare una macchina perfetta. Le altre squadre poi ti conoscono e Allegri può darci più imprevedibilità in alcune situazioni. Sono convinto che faremo una grande stagione e il mister potrà darci qualcosa in più".



Poi l'ennesima bocciatura per Tavecchio: "Niente di personale contro Tavecchio, ma l'unica persona adatta è Albertini. Credo che tutto il calcio italiano debba lavorare per smettere di fare certe figure nel mondo e portare avanti delle persone che abbiano il giusto decoro nell'opinione pubblica. Sui punti del programma si può anche discutere, ma ci sono ancora i tempi per fare le scelte giuste".



Infine una battuta sul rinnovo: "Per quello che mi riguarda non abbiamo ancora messo niente nero su bianco, ma sono sicuro che resterò ancora a lungo un giocatore della Juventus".