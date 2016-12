Juventus, Chiellini: "Pogba via? Paul sa quanto è importante per noi"

10:25 - Intervenuto allo Juventus Museum dove è stata esposta la sua maglia numero 3 in seguito alle 300 presenze in bianconero, Giorgio Chiellini ha parlato di mercato e in particolare di Pogba, pezzo pregiato della mercanzia juventina e richiesto da tutta Europa. "Resterà alla Juve? E' una cosa che deve sentirsi dentro ma sa quanto è importante per noi". Poi ha aggiunto: "Non è facile vivere con queste pressioni ma lui deve solo rimanere tranquillo e giocare".

Nell'occasione, Chiellini ha fatto il punto sul mercato Juve e sulle possibili partenze. "Io vedo che c'è voglia da parte di tutti di rimanere - ha risposto -. Vidal ha appena rinnovato, ed è uno dei centrocampisti più forti al mondo, non saprei con chi cambiarlo. Per Pirlo aspettiamo solo l'ufficialità, ma se uno come Andrea decide di legarsi ancora a questo progetto vuol dire che questa squadra è destinata a crescere ancora".

La differenza, secondo Chiellini, la fanno Andrea Agnelli e Antonio Conte. Per il difensore, "il mister è una garanzia. Ma soprattutto il presidente Agnelli con il suo amore viscerale per questa squadra. Ora che l'ha riportata in alto, darà vita e anima per farla ancora crescere".