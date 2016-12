Juventus, Buffon: "Per la Champions League manca qualcosa"

10:06 - Gigi Buffon a tutto campo a Tiki Taka. Il portiere bianconero ha fatto il bilancio di questa parte di stagione confessando che "la svolta in campionato c'è stata dopo il k.o. contro la Fiorentina. Se non ci fosse stata quella partita ora non staremmo parlando delle 11 vittorie consecutive". Parlando, invece, di Champions League ha ammesso: "Manca ancora qualcosa, ma i lavori sono in corso e i margini di miglioramento li abbiamo".

DA LIPPI A CONTE, PASSANDO PER CAPELLO

“A distanza di 19 anni posso dire che le qualità ti aiutano ad emergere, ma per essere duraturo e mantenerti ad alti livelli serve il carattere, la tempra. La voglia non è la stessa di prima: adesso gli stimoli li trovi nei momenti in cui ti criticano, perché ti rimetti in discussione e riaccetti una sfida che ti viene lanciata. Ma riesco ad avere sempre le risposte che voglio da me stesso, che poi sono le risposte che vogliono anche gli altri”.

LA SVOLTA IN CAMPIONATO

“La sconfitta contro la Fiorentina è stata pesante, ma arrivavamo da 6 vittorie e 1 pareggio, quindi c’è stato un po’ di accanimento nei nostri confronti dopo il match contro i viola. Però anche io credo che sia stata la svolta: se non ci fosse stata quella partita ora non staremmo parlando delle 11 vittorie consecutive. Questa è la Juve che, assieme a quella del secondo anno di Lippi, gioca meglio a calcio. Quella di Capello era più forte nelle individualità che aveva”.

LA CORSA AL TRICOLORE CON NAPOLI E ROMA

Sulle avversarie scudetto, il numero uno bianconero dichiara: “Rispetto sia Napoli sia Roma: hanno perso in maniera netta a Torino, ma il Napoli ha giocato a viso aperto e ha dimostrato di avere una personalità ben marcata. Ha un gioco europeo e alla lunga pagherà. E anche la Roma, se non l’avessimo affrontata con le dovute cautele, ci avrebbe perforato. Entrambe mi hanno impressionato”.

IL SOGNO CHAMPIONS LEAGUE “Marotta ha dichiarato che vorrebbe fare di Conte il nostro Ferguson? Sono d’accordo: il mister ha le caratteristiche adatte alla nostra società, è perfetto per il progetto Juve. La Champions era quasi una certezza quando avevo 20 anni e ancora tanto tempo davanti da giocare, ora questa certezza comincia un po’ a vacillare… L’anno scorso, prima di incontrare il Bayern, ero sicuro che avremmo potuto giocarcela con tutti, invece dopo la doppia sfida con i tedeschi mi sono ricreduto: manca ancora qualcosa, ma i lavori sono in corso e i margini di miglioramento li abbiamo”.

NAZIONALE CON TOTTI E BERARDI “Nella prima parte di stagione, prima dell’infortunio, Francesco è stato funambolico: se dovesse ritrovare quella forma credo che nulla gli sia precluso. Non devo dire io se Berardi invece è convocabile o meno: certo è che se un ragazzo di 19 anni lascia un’impronta come quella che ha lasciato contro il Milan significa che ha doti fuori dal comune. L’Italia ora non pullula di talenti così importanti da poterlo tenere in ombra”.

TRA PALLONE D'ORO E POGBA “Io, nell’ordine, ho votato Pirlo, Cristiano Ronaldo e Messi: Pirlo perché è il migliore nel suo ruolo, Ronaldo perché è stato il migliore nel 2013, Messi perché è il migliore in assoluto. Pogba è uno di quei giocatori che ti lasciano a bocca aperta: noi compagni, già al terzo o quarto allenamento con lui, quando era ancora uno sconosciuto, ci chiedevamo se a Manchester ci vedessero bene”.

IL MILAN A SEEDORF

"Clarence, se c’è una cosa che ha dimostrato ben marcata, è la personalità. Il ruolo che andrà a ricoprire sarà diverso e spero che si sia un po’ esercitato in questo periodo perché la panchina del Milan è una panchina difficile, ma non mi sorprenderei se il suo apporto sarà positivo fin da subito”.