Juventus, Bonucci: "Pogba è il più forte con cui abbia mai giocato" 

16:25 - "Pogba? E' il più forte tecnicamente con cui abbia mai giocato". Parola di Leonardo Bonucci, che su Twitter ha aperto un filo diretto con i tifosi: "Giocare per la Juve è stata per me la realizzazione di un sogno - ha spiegato il difensore -. Il momento più difficile è stato quello dell'adattamento, il primo anno; il più bello invece il primo scudetto. Conte? Mi ha aiutato tanto, dispensa sempre consigli su posizione e aggressività".

Il difensore, incalzato dai complimenti e dalle domande dei supporter, si esibisce anche nell'inno bianconero. Poi fa il punto sulla sua esperienza bianconera: "Il gol più importante della mia carriera l'ho segnato a Palermo due anni fa. Ci permise di sorpassare il Milan e volare verso lo scudetto". Pogba è il compagno più forte con cui abbia mai giocato assieme "ma fra gli avversari scelgo Cristiano Ronaldo". Lo sguardo si proietta anche alla Juve del futuro: "Ci sono molti ragazzi di grande qualità, ma quello che mi ha più impressionato è Marzouk". Il suo calciatore preferito, invece, è stato sin da piccolo Alessandro Del Piero. Fra i difensori invece, il voto va un altro ex del nostro calcio: Alessandro Nesta. Un accenno anche sul momento più divertente trascorso negli spogliatoi: "Quando abbiamo buttato il mister nell'acqua gelata allo Stadium. Anche perché stavamo festeggiando lo scudetto". E nella battute finali arriva anche la domanda della moglie: "Tra 15 anni, ti alzi e cosa c'è intorno a te?" La risposta di Leo è chiara: "Voi, la mia famiglia. E del tempo in più da passare insieme"