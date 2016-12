Juventus: approvato il bilancio, la perdita cala a 6,7 milioni

17:18 - La Juventus ha chiuso la stagione 2013/14 con una perdita di 6,7 milioni, confermando il trend in netta crescita, rispetto ai 15,9 milioni in rosso dell'esercizio precedente. Positivi anche il risultato operativo (+8,9 milioni) e quello ante imposte (+0,1). Il progetto di bilancio è stato approvato dal CDA che ha convocato l'assemblea degli azionisti il prossimo 24 ottobre allo Juventus Stadium.

A determinare la variazione positiva, rispetto al bilancio chiuso al 30 giugno 2013, e' stato l'incremento dei ricavi per 32 milioni di euro (+11,3%). Il risultato operativo e' passato da una perdita di 3,8 milioni ad un segno positivo di 8,9 milioni; sul risultato ante imposte (+0,1%) pesa - è stato sottolineato nel corso del Cda - il "pesante effetto negativo dell'Irap": 7,2 milioni nell'ultimo esercizio. "Un prelievo fiscale che penalizza fortemente le imprese con alti costi di gestione del personale, non correlato all'effettivo andamento economico complessivo delle imprese". L'indebitamento finanziario netto ammonta a 206 milioni, rispetto ai 160,3 dell'esercizio precedente. Un incremento che si spiega con gli esborsi per le campagne trasferimenti (-46,1 milioni netti) e con gli anticipi versati alla Citta' di Torino ed ai vari fornitori per la realizzazione della 'cittadella bianconera' nell'area della Continassa. Per l'esercizio in corso, la previsione attuale è di un bilancio ancora in perdita: l'obiettivo della società bianconera è di "consolidare il miglioramento dei risultati economici evidenziato nel corso degli ultimi tre esercizi". Ad influenzare i conti, tuttavia, saranno specialmente i risultati nella Champions League.