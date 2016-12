Juventus, Antonio Conte: "La vittoria sulla Roma è alle spalle. Penso al Cagliari"

Antonio Conte non vuole cali di concentrazione e invita i suoi a non pensare più alla gara vinta nettamente contro la Roma: "Ormai è alle spalle" dice il tecnico bianconero che poi sulla trasferta in Sardegna spiega: "Il Cagliari è una squadra tosta e rocciosa che ci ha dato sempre filo da torcere". Alle solite domande di mercato, invece, Conte non ha voluto assolutamente rispondere passando la palla idealmente a Beppe Marotta.