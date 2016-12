Juventus, Allegri: "Vogliamo il quarto scudetto di fila"

10:19 - Dopo l'esperienza australiana la Juventus è atterrata a Singapore per l'ultima fase della sua tournée. Sabato match contro le All Stars locali: "Voglio dare minutaggio a tutti - ha spiegato il tecnico bianconero Allegri -. Qui alla Juve ho trovato un gruppo che vuole lavorare e vincere. L'obiettivo è il quarto scudetto di fila e fare bene in Champions". Buffon: "Vincere la Coppa dei Campioni sarebbe il coronamento della mia carriera".

La squadra ha subito svolto una mini-seduta d'allenamento sul prato del National Stadium, 55mila posti di capienza. Poi mister e giocatori si sono avvicendati nelle dichiarazioni: "Questo stadio è avveniristico e molto bello - ha spiegato Allegri -. Devo ancora decidere la formazione di sabato ma voglio far giocare tutti per mettere minuti nelle gambe. Tevez? è un campione a livello tecnico e umano. In generale qui ho trovato tutto un gruppo che vuole lavorare e vincere. Vogliamo tentare l'impresa di vincere il quarto scudetto di fila e fare il meglio possibile in Champions".

"Vincere la Champions per me sarebbe il coronamento della carriera, farò di tutto per provarci - sostiene Buffon -. Ma quest'anno ci sarà molta competizione anche in Serie A e non sarà facile avere a che fare con la Roma e il Napoli". Poi è il turno di Llorente, uno dei migliori in questo avvio: "Durante questa preparazione stiamo lavorando molto bene. Abbiamo un gruppo fantastico, ci siamo rinforzati e possiamo migliorarci e diventare ancora più forti. Coman? E' un grande talento e un bravo ragazzo. Potrà fare tanta strada".